La conoscenza non marcia. Partita la petizione

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Il 28 settembre in piazza in tutta Italia parte la raccolta firme per la petizione popolare “La Conoscenza Non Marcia”.
Anche a Firenze dalle ore 15:00 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐝𝐢 𝐍𝐨𝐯𝐨𝐥𝐢 (𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐳𝐳𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨), con interventi dei promotori e dibattito.
“Vogliamo scuole e università fuori dal complesso militare-industriale: stop alle collaborazioni con industrie belliche, con la NATO, con Paesi che attuano genocidio e pulizia etnica. Un organo di controllo indipendente su ogni accordo tra istituzioni educative e soggetti pubblici o privati. L’obiezione di coscienza per chi rifiuta di partecipare a corsi, gite o progetti di ricerca legati alla guerra, senza conseguenze sul proprio percorso”.
Da lunedì 28 settembre i banchetti sono nelle piazze di tutta Italia.
Per firmare online, clicca sul link di seguito, accedi e cerca la 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧.𝟏𝟓𝟑𝟔: https://petizionionline.
camera.it/petizioni/web/home. html
Anche a Firenze dalle ore 15:00 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐝𝐢 𝐍𝐨𝐯𝐨𝐥𝐢 (𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐳𝐳𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨), con interventi dei promotori e dibattito.
“Vogliamo scuole e università fuori dal complesso militare-industriale: stop alle collaborazioni con industrie belliche, con la NATO, con Paesi che attuano genocidio e pulizia etnica. Un organo di controllo indipendente su ogni accordo tra istituzioni educative e soggetti pubblici o privati. L’obiezione di coscienza per chi rifiuta di partecipare a corsi, gite o progetti di ricerca legati alla guerra, senza conseguenze sul proprio percorso”.
Da lunedì 28 settembre i banchetti sono nelle piazze di tutta Italia.
Per firmare online, clicca sul link di seguito, accedi e cerca la 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧.𝟏𝟓𝟑𝟔: https://petizionionline.
Dario Furnari USB