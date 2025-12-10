www.controradio.it La cena di Natale per i Medici per i diritti umani Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:39 Share Share Link Embed

“Stiamo mettendo in campo tutti gli sforzi per portare avanti la nostra azione di cura, testimonianza e denuncia, che sul territorio toscano si esplica attraverso i nostri progetti “Un Camper per i diritti” e “Persefone-Psiché”. E’ l’appello di MEDU Medici per i diritti umani a partecipare alla cena al Circolo la Pace di Compiobbi l’11 dicembre che – dicono – “vuole essere un momento per presentare le nostre attività ad un pubblico più ampio possibile, mettendolo al corrente del lavoro svolto in questi vent’anni e chiedendo loro partecipazione e sostegno, linfa vitale per la nostra Associazione”. Marco Zanchetta è il Presidente di MEDU Medici per i diritti umani.

MARCO ZANCHETTA