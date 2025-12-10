www.controradio.it Il Terra Madre Day di Slow Food in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:11:38 Share Share Link Embed

Il Terra Madre Day di Slow Food in Toscana

Mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 20.00 al ristorante Belvedere di Monte San Savino (AR) ci sarà la cena solidale dei Cuochi dell’Alleanza Slow Food Toscana. In occasione del Terra Madre Day, la giornata mondiale con cui Slow Food celebra ogni anno la biodiversità alimentare e la comunità del cibo buono, pulito e giusto, i Cuochi dell’Alleanza Slow Food Toscana organizzano una cena solidale dedicata al diritto universale al cibo e alla pace. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a progetti di aiuto umanitario a Gaza, in sostegno alle comunità che, a causa del conflitto, si trovano in grave difficoltà nell’accesso al cibo e all’acqua. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le Condotte Slow Food toscane e con il supporto della rete dei Cuochi dell’Alleanza. Leonardo Torrini è di Slow Food.

LEONARDO TORRINI