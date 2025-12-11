Irpet: il lavoro digitale in Toscana

La nota analizza lo sviluppo e le caratteristiche delle professioni digitali in Toscana, in particolare le dinamiche occupazionali, le carriere dei laureati e la domanda espressa dalle imprese. I dati mostrano una crescita significativa dell’occupazione digitale nell’ultimo decennio, pur con un peso ancora inferiore rispetto alla media europea. Le professioni digitali si distinguono per una forte polarizzazione: da un lato aumenta la richiesta di figure altamente qualificate (professionisti ICT), dall’altro si riduce lo spazio per i ruoli più tecnici.
Natalia Faraoni ricercatrice Irpet