www.controradio.it Enogastronomia rurale toscana, speciale 'IntavoliAmo l'eccellenza' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:41 Share Share Link Embed

Arriva in tavola l’accordo tra Vetrina Toscana, Toscana Promozione Turistica, Anci e Gal. Ha preso il via una serie di appuntamenti per valorizzare i sapori legati alla produzione locale e rurale. Sono state le eccellenze toscane della tradizione natalizia le protagoniste del primo banco di prova dell’accordo di collaborazione siglato da Toscana Promozione Turistica, Anci Toscana e i Gruppi di Azione Locale della Toscana (Gal). Il primo evento “IntavoliAmo l’eccellenza”, si è tenuto nella sede di Toscana Promozione Turistica a Firenze. Un viaggio alla scoperta dell’identità enogastronomica dei territori rurali della Toscana.

Interviste alla sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana Susanna Cenni, il direttore di Anci Toscana Simone Gheri, il direttore di Toscana promozione e Turistica Francesco Tapinassi, Marina Lauri, presidente del Gal Montagnappennino, per il coordinamento dei Gal toscani, Andrea Brogioni direttore Gal F.A.R Maremma