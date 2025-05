www.controradio.it INSTABILE CULTURE IN MOVIMENTO - Apertura stagione estiva 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:04:53 Share Share Link Embed

InStabile riapre le porte all’estate in tutto il suo splendore, con palco e bistrò aperti in un angolo di natura di fronte al fiume, dando spazio all’immaginazione insieme all’ampio orizzonte che ci permette di vedere oltre.