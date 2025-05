www.controradio.it Gen Z. Puntata del 23 maggio 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:25:52 Share Share Link Embed

Tema della puntata: Genz: giovani e attivismo

Cosa vuol dire impegnarsi in battaglie civili oggi? Si lotta per singole istanze, per sentirsi comunità, per un futuro che non viene né garantito né tutelato dal punto di vista ambientale e sociale? L’attivismo giovanile c’è sempre stato, prima passava attraverso l’appartenenza ad un partito o movimento politico, oggi? come è cambiato con internet, facilita il sentirsi parte di un movimento che possa impattare sul cambiamento? L’on line è solo un altro luogo o un’altra modalità di fare attivismo?

Sofia Bonaldi, 25 anni, nata e cresciuta in provincia di Firenze. Laureata triennale in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa e laureanda magistrale in Comunicazione Pubblica e Sociale presso l’Università di Bologna, ha svolto due periodi di studio all’estero in Cina e ad Hong Kong. Attualmente sta svolgendo un tirocinio extracurriculare presso l’ufficio Volontariato e Community Engagement di Oxfam Italia e da un anno è volontaria attivista presso la Casa delle Donne di Firenze.

Alice Pieraccioli, 25 anni, vive a Firenze. Laurea triennale in scienze politiche (Studi Internazionali) e attualmente studia alla magistrale di Servizio Sociale (Disegno e Gestione degli interventi sociali) dell’Università di Firenze. Nel 2023 ha iniziato il suo percorso di volontariato presso Nosotras Onlus, associazione di mutuo aiuto per donne native e migranti. Parallelamente, ha iniziato le formazioni per diventare attivista della Casa delle Donne, aperta a marzo del 2024. Attualmente sta proseguendo entrambe queste attività.