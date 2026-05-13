www.controradio.it Inclusione sociale soggetti fragili, Publiacqua e Cooperativa Cristoforo fanno squadra grazie al progetto Ve.La Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:04 Share Share Link Embed

Dalla pulizia ordinaria dei fontanelli pubblici alla gestione del verde, passando per le piccole manutenzioni: non sono solo semplici attività ma l’inizio di un percorso di crescita, inclusione sociale e inserimento lavorativo per soggetti fragili. È ciò che messo in campo Publiacqua insieme alla cooperativa Cristoforo. L’iniziativa, si legge in una nota, prevede laboratori di 120 ore con lo scopo di inserire in un contesto lavorativo dei soggetti afferenti alle categorie di svantaggio o di fragilità.

I laboratori sono finanziati grazie al progetto ‘Ve.La’ (Valutazione e Lavoro), promosso dalla Società della salute di Firenze, capofila dell’associazione temporanea di soggetti costituita con partner mestieri Toscana, Consorzio metropoli e Fondazione solidarietà Caritas, sostenuto dal Fondo sociale europeo plus, gestito dalla Regione Toscana.

L’assessore al welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu