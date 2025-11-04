www.controradio.it In crescita i reati di strada. Il caso Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:11:03 Share Share Link Embed

Firenze è tra le città italiane più colpite dai reati, seconda solo a Milano e davanti a Roma nella nuova edizione 2024 dell’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, basato sui dati del Viminale. Il capoluogo toscano, che lo scorso anno occupava la terza posizione, sale dunque di un posto, con un numero dei delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria salito del 7,4%, e quindi più della media nazionale (+1,7%). A Firenze si registra un aumento per i delitti di strada, ma sul dato della città, calcolato in relazione al numeri di abitanti, pesa anche il fattore dei flussi turistici che raddoppia, rispetto ai residenti, il numero di persone che attraversano quotidianamente il territorio.