www.controradio.it "IL RITORNO DEL SOLDATO" per Auroradisera 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:05 Share Share Link Embed

La rassegna Auroradisera 2025 prosegue venerdì 7 febbraio (ore 21:15) con lo spettacolo fuori abbonamento IL RITORNO DEL SOLDATO di Saverio Strati e Vincenzo Ziccarelli, adattamento, scene e regia di Giancarlo Cauteruccio.

Un progetto speciale dedicato a Saverio Strati. Il Ritorno del Soldato viene riproposto sulla scena in una nuova edizione per il centenario dalla nascita di Saverio Strati, per la celebrazione nella città di adozione, Scandicci, dello scrittore calabrese scomparso nel 2014. Il lavoro di Strati e Ziccarelli può aiutarci ancora, poiché in un piccolo tema come quello interno all’opera – l’osservazione della guerra attraverso un’esperienza familiare – sono racchiusi i temi universali dell’uomo che vive anche in questo momento la tragedia dei conflitti.