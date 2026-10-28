Il Museo della Lingua Italiana pronto a prendere vita nell’ex convento di Santa Maria Novella

Il viaggio dentro la storia, la bellezza e l’evoluzione della nostra lingua muove un passo decisivo verso l’inaugurazione. Mentre l’ultimazione degli allestimenti è ormai alle battute finali e il cantiere agli sgoccioli, Ministero della Cultura e Comune hanno firmato l’accordo per l’allestimento e l’apertura del Mundi, il nuovo Museo Nazionale dell’Italiano che avrà sede negli spazi dell’Ex Monastero Nuovo di Santa Maria Novella a Firenze.
La firma dell’accordo arriva dopo che la Giunta comunale – su proposta dell’assessore Giovanni Bettarini e del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio – ha approvato lo schema del nuovo Accordo di valorizzazione stipulato con il Ministero della Cultura ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Un’intesa strategica e storica della durata di due anni, rinnovabili, che definisce le linee guida strategiche, gli obiettivi scientifici e le modalità operative di gestione e fruizione per dare casa, valorizzare e far battere il cuore del MUNDI – Museo Nazionale dell’Italiano
Ne abbiamo parlato con l’assessore alla cultura del comune di Firenze, GIOVANNI BETTARINI