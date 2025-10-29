www.controradio.it Il Mostro, la serie, la pista sarda Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:15 Share Share Link Embed

La serie tv targata Netflix e firmata da Stefano Sollima fa discutere. A 40 anni dalla morte di Jean Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot si torna a parlare del Mostro di Firenze e torna all’attenzione la cosiddetta “pista sarda”. Il più clamoroso e intricato cold case italiano continua a suscitare interesse, senza però mai trovare la parola fine.

Gianfranco Giannasi, Direttore medicina d’urgenza ospedale San Giovanni di Dio, Firenze.

Dario Parrini, Senatore del Partito democratico e Vice presidente della Commissioni affari costituzionali del Senato.