    Il Mostro, la serie, la pista sarda
    La serie tv targata Netflix e firmata da Stefano Sollima fa discutere. A 40 anni dalla morte di Jean Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot si torna a parlare del Mostro di Firenze e torna all’attenzione la cosiddetta “pista sarda”. Il più clamoroso e intricato cold case italiano continua a suscitare interesse, senza però mai trovare la parola fine.
    Gianfranco Giannasi, Direttore medicina d’urgenza ospedale San Giovanni di Dio, Firenze.
    Dario Parrini, Senatore del Partito democratico e Vice presidente della Commissioni affari costituzionali del Senato.
    Pino Rinaldi,  giornalista, scrittore, conduttore televisivo e autore del libro (con Nunziato Torrisi) “Il Mostro di Firenze. La verità nascosta” (Mursia).