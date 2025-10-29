www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata 29 ottobre 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:22:17 Share Share Link Embed

– Piazza Tasso “Segnalazioni di bagni chiusi in Biblioteca, mentre non ci sono ancora i servizi igienici pubblici promessi e l’Assessore ha confermato i limiti dell’accoglienza negli orari diurni”

Francesca Lupo, Spc Q1 – Cabina Enel al Sodo, il comitato sarà ricevuto a Roma Incontro a Firenze con rappresentanti del ministero della Cultura Anna Soldani – Situazione del Rovigo? Parla il sindaco di Palazzuolo sul Senio

Le numerose piogge del marzo scorso che hanno interessato il Mugello hanno colpito anche una vecchia discarica, chiusa da moltissimi anni, sita nel comune di Palazzuolo sul Senio, causando il cedimento di una parte del terreno che conteneva i rifiuti, che sono poi stati trasportati sui terreni circostanti e nell’acqua nel torrente Rovigo. Il torrente Rovigo si immette nel fiume Santerno, che attraversa il Comune di Firenzuola, e ha determinato anche l’inquinamento di questo fiume. Aggiornamenti su impegni e interventi di bonifica.

Marco Bottino