www.controradio.it Il fascismo non è un'opinione: contro aperitivo in piazza Tanucci Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:54 Share Share Link Embed

“Pensiamo che il fascismo non sia un’opinione. Per noi questa sede è una ferita sul territorio e continueremo a contestarli per non normalizzare questa presenza, con le nostre forma, vivendo la piazza in contrapposizione al loro messaggio di odio e xenofobia, saremo una piazza aperta e inclusiva”.

Con questo spirito il comitato spontaneo di cittadini “Tanucci piazza aperta” dà appuntamento oggi pomeriggio alle 18 per un contro aperitivo in risposta all’appuntamento promosso negli stessi momenti presso la sede provinciale di Futuro Nazionale, aperta nella piazza di Rifredi dall’ex generale Vannacci.

Così dopo le mobilitazioni del 28 marzo scorso in occasione dell’inaugurazione e il corteo antifascista di due giorni fa, il quartiere torna in piazza e non si fermerà.

Lanfranco, residente di Rifredi e membro del comitato