“Il DL sicurezza mette in discussine il diritto di sciopero”

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“Sudd Cobas denuncia le sanzioni amministrative che la questura di Firenze contesta da mesi a delegate, delegati, lavoratrici e lavoratori per i picchetti e i presidi davanti alle aziende segnate da vertenze e lotte. La denuncia del sindacato indica una pioggia di multe da 1.000 euro l’una”. Lo hanno riferito Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di Sinistra Progetto Comune, in una conferenza stampa a Palazzo Vecchio.
In particolare sono stati segnali casi di multe da 5.000 a carico di cinque persone tra sindacalisti Sudd Cobas e solidali con i lavoratori in sciopero.
Ne abbiamo parlato son Sarah Caudiero,Sudd Cobas