I primi 100 giorni di Papa Leone XIV 22 Agosto 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram ROBERT FRANCIS PREVOST PAPA LEONE XIV @imagoeconomica www.controradio.it I primi 100 giorni di Papa Leone XIV Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:49 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Un bilancio dei primi 3 mesi di pontificato con padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito a Firenze, agostiniano come Prevost con cui ha anche studiato.