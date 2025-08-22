Giorgio: "Lavoriamo per TPL Gratuito". Sconti fino all'80% per gli abbonamenti.
Il Bonus Ti porta Firenze è una promozione per l’acquisto di abbonamenti annuali al servizio di Trasporto Pubblico Locale (bus, tramvia e treno cittadino), a 5-10 € al mese per gli studenti e per i nuovi abbonati o 10-20 € al mese per gli abbonati storici; si potrà acquistare un abbonamento annuale Firenze Urbano suddiviso in 4 tranches trimestrali. Gli abbonati possono anche accedere gratuitamente al servizio di bike sharing fino al 31/12/2025. La promozione è dedicata ai residenti del Comune di Firenze. Ne abbiamo parlato con l’assessore alla Mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio