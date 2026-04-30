www.controradio.it I 50 anni dell'Istituto Universitario Europeo festeggiati con eventi a Firenze e Fiesole dal 7 al 9 maggio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Dal 7 al 9 maggio tra Firenze e Fiesole, l’Istituto Universitario Europeo celebra i suoi 50 anni con un programma di eventi dedicati alla ricerca e al dialogo internazionale, rilanciando il ruolo della conoscenza in uno scenario globale in evoluzione. La cerimonia inaugurale sarà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, mentre alla Badia Fiesolana sono attesi leader politici e ministri provenienti da tutta Europa per un vertice ministeriale dedicato alle università del futuro.