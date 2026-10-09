'Gustando...s'impara': il prossimo il 18 ottobre la mercafir diventa MercaFest

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‘Gustando…s’impara’ è il claim della prima edizione di MercaFest, in programma il prossimo 18 ottobre negli spazi di Mercafir dalle 10 alle 18: sarà una giornata dedicata alla riscoperta dei sapori autentici e alla riconnessione tra città e campagna con food truck.
Ci sarà la possibilità di partecipare a laboratori e ad assistere ad un talk sul futuro dell’area. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Firenze, vede come partner Banco Alimentare della Toscana e Mercato delle Opportunità, con il sostegno di Fondazione Cr.
Nell’audio: Gianni Tapinassi, presidente di Mercafir