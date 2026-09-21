Banco Alimentare della Toscana rafforza il sostegno alle persone fragili. Recuperare cibo, sottrarlo allo spreco e trasformarlo in una risorsa per chi vive una situazione di difficoltà, ma anche andare oltre il bisogno alimentare, offrendo ascolto, orientamento e strumenti per aiutare le persone a recuperare autonomia. È questo l’obiettivo di “Gratuità del DONO, dignità della VITA”, il progetto di Banco Alimentare della Toscana, realizzato con il sostegno di Fondazione CR Firenze, che rafforza la rete regionale di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e il supporto alle persone e alle famiglie più fragili.
chiamare Alfio Angeli, vicepresidente del Banco alimentare
“Gratuità del DONO, dignità della VITA”
Banco Alimentare della Toscana rafforza il sostegno alle persone fragili. Recuperare cibo, sottrarlo allo spreco e trasformarlo in una risorsa per chi vive una situazione di difficoltà, ma anche andare oltre il bisogno alimentare, offrendo ascolto, orientamento e strumenti per aiutare le persone a recuperare autonomia. È questo l’obiettivo di “Gratuità del DONO, dignità della VITA”, il progetto di Banco Alimentare della Toscana, realizzato con il sostegno di Fondazione CR Firenze, che rafforza la rete regionale di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e il supporto alle persone e alle famiglie più fragili.