www.controradio.it “Gratuità del DONO, dignità della VITA” Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:01 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="g7YASzsY5B"><a href="https://www.controradio.it/podcast/gratuita-del-dono-dignita-della-vita/">“Gratuità del DONO, dignità della VITA”</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/gratuita-del-dono-dignita-della-vita/embed/#?secret=g7YASzsY5B" width="500" height="350" title="““Gratuità del DONO, dignità della VITA”” — www.controradio.it" data-secret="g7YASzsY5B" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Banco Alimentare della Toscana rafforza il sostegno alle persone fragili. Recuperare cibo, sottrarlo allo spreco e trasformarlo in una risorsa per chi vive una situazione di difficoltà, ma anche andare oltre il bisogno alimentare, offrendo ascolto, orientamento e strumenti per aiutare le persone a recuperare autonomia. È questo l’obiettivo di “Gratuità del DONO, dignità della VITA”, il progetto di Banco Alimentare della Toscana, realizzato con il sostegno di Fondazione CR Firenze, che rafforza la rete regionale di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e il supporto alle persone e alle famiglie più fragili.

chiamare Alfio Angeli, vicepresidente del Banco alimentare