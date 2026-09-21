A Firenze il festival di Mediterranea Saving Humans

Approda a Firenze la nuova edizione di “A Bordo!”, il festival promosso e organizzato da Mediterranea Saving Humans, l’associazione che dal 2018 effettua e monitora operazioni di ricerca e soccorso (SAR) del mar Mediterraneo centrale con l’obiettivo di salvare persone in difficoltà lungo le rotte migratorie. Quattro giorni per parlare di migrazioni, diritti, solidarietà a Casa Caciolle dal 24 al 27 settembre. La quinta edizione ha come filo conduttore la cura, sintetizzata dallo slogan ‘Una rotta sicura’. Al centro del programma le politiche migratorie europee il soccorso civile nel Mediterraneo centrale, le condizioni in Libia e Tunisia per le persone migranti e il sistema dei Cpr.