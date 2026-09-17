    Gogmagog presenta “Lessico Femminile”

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    Gogmagog presenta "Lessico Femminile"
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    Un’omaggio teatrale a donne che con la loro scrittura hanno portato la forza dell’universo femminile nella storia letteraria del ‘900.

    IL FIORE ESPLOSO: VITA E STORIA DI FLORBELA ESPANCA di e con Cristina Abati e Luca Scarlini
    19 settembre 16:30h Biblioteca P. Thouar
    22 ottobre 21:00 – BiblioteCaNova Isolotto

    JUDITH la sorella di Shakespeare di e con Angela Burico, tratto da “Una Stanza tutta per sé” di Virginia Woolf
    26 settembre 16:30h Biblioteca P.Thouar
    11 ottobre 17:00h – Biblioteca Di Scandicci

    MIO SOLE di e con Rossana Gay, liberamente tratto dalla vita e le opere di Anna Maria Ortese
    15 ottobre 21:00 – BiblioteCaNova Isolotto
    6 novembre17:00 – Biblioteca M. Luzi

    LO STRAORDINARIO DELL’ORDINARIO di e con Cristina Abati, musiche Spartaco Cortesi, liberamente tratto dall’opera di Clarice Lispector
    13 novembre 17:00 – Biblioteca M. Luzi
    15 novembre 17:00 – Biblioteca Di Scandicci