Un’omaggio teatrale a donne che con la loro scrittura hanno portato la forza dell’universo femminile nella storia letteraria del ‘900.
IL FIORE ESPLOSO: VITA E STORIA DI FLORBELA ESPANCA di e con Cristina Abati e Luca Scarlini
19 settembre 16:30h Biblioteca P. Thouar
22 ottobre 21:00 – BiblioteCaNova Isolotto
JUDITH la sorella di Shakespeare di e con Angela Burico, tratto da “Una Stanza tutta per sé” di Virginia Woolf
26 settembre 16:30h Biblioteca P.Thouar
11 ottobre 17:00h – Biblioteca Di Scandicci
MIO SOLE di e con Rossana Gay, liberamente tratto dalla vita e le opere di Anna Maria Ortese
15 ottobre 21:00 – BiblioteCaNova Isolotto
6 novembre17:00 – Biblioteca M. Luzi
LO STRAORDINARIO DELL’ORDINARIO di e con Cristina Abati, musiche Spartaco Cortesi, liberamente tratto dall’opera di Clarice Lispector
13 novembre 17:00 – Biblioteca M. Luzi
15 novembre 17:00 – Biblioteca Di Scandicci
Gogmagog presenta “Lessico Femminile”
Un’omaggio teatrale a donne che con la loro scrittura hanno portato la forza dell’universo femminile nella storia letteraria del ‘900.