Focus, IL COSTO DELLA BELLEZZA: affitti brevi-turistici ed affitti residenziali possono convivere? E se si come?

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La pressione turistica ha creato un cortocircuito abitativo in molte delle nostre città. “Cedolare secca al 10% per contratti di lunga durata, fondi di garanzia anti morosità e più flessibilità per locazioni destinate a studenti” queste le proposte di Property Managers Italia dopo il confronto con il Ministero del Turismo sull’Affordable Housing Act: “La crisi abitativa è reale e va affrontata, ma dobbiamo intervenire sulle cause e non semplicemente attaccare le locazioni turistiche”
Ne abbiamo parlato LORENZO FAGNONI, property managers, LAURA GRANDI, Federcosnumatori Toscana