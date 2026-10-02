Giustizia, anche a Scandicci apre l’ufficio di prossimità

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Avvicinare la giustizia ai cittadini, evitando gli spostamenti verso le cancellerie dei tribunali per le pratiche che non richiedono l’assistenza di un legale. È questo l’obiettivo dell’ufficio di prossimità inaugurato stamani a Scandicci (Firenze).
Il nuovo ufficio, ospitato presso il Palazzo comunale, al Punto Comune, in piazzale della Resistenza 1, è stato inaugurato questa mattina alla presenza dell’assessore regionale al lavoro e all’innovazione tecnologica Alberto Lenzi, della sindaca di Scandicci Claudia Sereni e del vicesindaco Yuna Kashi Zade che abbiamo intervistato