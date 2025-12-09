    Giovani volontari della CRI riuniti inToscana. 

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Giovani volontari della CRI riuniti inToscana. 
    Loading
    /

    Si è tenuta a Gavorrano l’assemblea con circa 140 i volontari under 32 provenienti dai Comitati di tutta la regione, con la partecipazione dell’Amministrazione locale e il coinvolgimento di due realtà esterne – Coldiretti e Change For Planet – in un’ottica di dialogo intersettoriale sui temi della cittadinanza attiva, della sostenibilità e dell’impegno sociale.
    Andrea Balderi Delegato Tecnico Regionale per le Attività verso la Gioventù del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana