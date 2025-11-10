www.controradio.it Giani Bis: il rebus della Giunta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

8 posti, 10 province, 3 partiti, 1 lista civica: la composizione della giunta Giani bis è un’equazione non semplice da risolvere. Numeri, e anche ‘sensibilità’ di cui tenere conto. e così la risoluzione del rebus è affidata agli ultimi ritocchi di questa mattina in vista del primo consiglio regionale nel pomeriggio in cui la squadra di governo verrà presentata ufficialmente.