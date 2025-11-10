Giani Bis: il rebus della Giunta

/
8 posti, 10 province, 3 partiti, 1 lista civica: la composizione della giunta Giani bis è un’equazione non semplice da risolvere. Numeri, e anche ‘sensibilità’ di cui tenere conto. e così la risoluzione del rebus è affidata agli ultimi ritocchi di questa mattina in vista del primo consiglio regionale nel pomeriggio in cui la squadra di governo verrà presentata ufficialmente.
4 nomi paiono certi. Leonardo Marras e Monia Monni confermato dalla scorsa giunta, Cristina Manetti, lista Giani, che dovrebbe avere la cultura, e Alberto Lensi per AVS, un verde ma con trascorsi nel Pd. Gli altri 4 sono da decidere. Quasi certa Irene Galletti per il movimento 5 Stelle che vorrebbe un assessore di bandiera come l’ambiente. la partita si gioca intorno al nodo della sanità. l’assessorato più pesante con la gestione dell’80% del budget regionale. Giani avrebbe voluto Monni, che non se la sente, pare, e quenque si dovrebbe dirottare su un supertecnico. D’area certo ma non iscritto al Pd e che dunque leverebbe un posto ai Dem . Dem in cui c’è ancora da chiarire il destino di Serena Spinelli e di Alessandra Nardini. quest’ultima pare non gradita a Giani ma molto vicina a Schlein. Giochi di fino e giochi di sponda dunque, anche in merito alle singole deleghe e ai possibili spacchettamenti che andrebbero a ridisegnare gli equilibri, i pesi ed i contrappesi. Tra qualche ora ne sapremo di più