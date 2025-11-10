www.controradio.it Firenze, via Pietrapiana: cronache dal cantiere 'infinito' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:14 Share Share Link Embed

Da marzo scorso via Pietrapiana è alle prese con i lavori di riadattamento della sede viaria che in origine avrebbero dovuto prevedere anche lo spostamento dei cassonetti interrati dalla posizione attuale, davanti al palazzo delle Poste -che presto diventerà l’ennesimo student hotel, cosiddetto- allo spazio prospiciente la farmacia. Ipotesi tramontata a quanto pare. Di sicuro ci sono i ritardi, la scarsa informazione al quartiere, e, dicono i bene informati, anche il malumore della sindaca Funaro, finita sotto attacco anche delle locale sezione del PD.

Siamo andati a sondare gli umori di quello spicchio di città a ridosso del quadrilatero d’oro.