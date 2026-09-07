www.controradio.it Genius Loci, 20 appuntamenti tra prime e site specific Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="LUVh29Sxui"><a href="https://www.controradio.it/podcast/genius-loci-20-appuntamenti-tra-prime-e-site-specific/">Genius Loci, 20 appuntamenti tra prime e site specific</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/genius-loci-20-appuntamenti-tra-prime-e-site-specific/embed/#?secret=LUVh29Sxui" width="500" height="350" title="“Genius Loci, 20 appuntamenti tra prime e site specific” — www.controradio.it" data-secret="LUVh29Sxui" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Il regista e attore Abel Ferrara nel reading dedicato a San Francesco; il filosofo Maurizio Ferraris, la storica Daniela Cotimbo e lo scrittore Marco Malvaldi in confronto sull’IA; l’attore Ascanio Celestini e il racconto collettivo di chi resta ai margini; il sassofonista James Brandon Lewis con il batterista Chad Taylor nell’omaggio a John Coltrane nei 100 anni dalla nascita; il concerto all’alba del cantante Alberto Ferrari dei Verdena, il filosofo Mauro Ceruti nella lectio sull’umanesimo planetario del maestro Edgar Morin, da poco scomparso. Sono alcuni dei protagonisti della nona edizione del festival ‘Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce’, la manifestazione che si svolgerà dal 24 al 27 settembre all’interno del Complesso monumentale di Santa Croce a Firenze a cura di Controradio Club, Opera di Santa Croce e Controradio.

Enrico Romero, curatore del programma, e Stefano Filipponi, segretario generale dell’Opera di Santa Croce