Circa 2000 persone hanno risposto ieri sera all’appello lanciato da Palazzo Vecchio, a radunarsi davanti all’abitazione di Lorena Isceri, 45enne originaria di Squinzano (Lecce), per ricordarla e ricordarsi che oltre al dolore indicibile, ha dichiarato la Sindaca Sara Funaro, serve dare un segnale di consapevolezza e di impegno a livello locale e nazionale. Un lungo applauso ha salutato la madre della ragazza uccisa dall’ex Federico Vella, scesa in strada per ringraziare i presenti. Tanti gli omaggi lasciati davanti al portone, un pellegrinaggio silenzioso che ancora una volta porta alla ribalta l’urgenza di politiche strutturali per combattere la violenza di genere.
Femminicidio in A1, la città ricorda Lorena Isceri con una fiaccolata
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