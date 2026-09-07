    Femminicidio in A1, la città ricorda Lorena Isceri con una fiaccolata

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    Femminicidio in A1, la città ricorda Lorena Isceri con una fiaccolata
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    Circa 2000 persone hanno risposto ieri sera all’appello lanciato da Palazzo Vecchio, a radunarsi davanti all’abitazione di Lorena Isceri, 45enne originaria di Squinzano (Lecce), per ricordarla e ricordarsi che oltre al dolore indicibile, ha dichiarato la Sindaca Sara Funaro, serve dare un segnale di consapevolezza e di impegno a livello locale e nazionale. Un lungo applauso ha salutato la madre della ragazza uccisa dall’ex Federico Vella, scesa in strada per ringraziare i presenti. Tanti gli omaggi lasciati davanti al portone, un pellegrinaggio silenzioso che ancora una volta porta alla ribalta l’urgenza di politiche strutturali per combattere la violenza di genere.