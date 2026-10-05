    Genitori si cresce: la quotidianità alla prova della gestione familiare.

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    OSPEDALE SAN GIUSEPPE PRESENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI DI CONSULTO DA REMOTO DI MAMME E NEONATI, REPARTO NEONATALE NURSERY INFERMIERE, CULLA, CULLE
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    Genitori si cresce: la quotidianità alla prova della gestione familiare.
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     La nascita: scelte ed esperienze del parto e dei primi momenti di vita insieme
    Un percorso  in compagnia di esponenti politici/che locali nel loro ruolo non pubblico o istituzionale ma genitoriale: esperienze, difficoltà, testimonianze e anche spunti per politiche a sostegno del welfare, della parità ed a misura di bambini/e. 
    ospiti:  l’assessora del Comune di Firenze Laura Sparavigna (Anagrafe, Protezione civile, Smart city), l’assessora del Comune di Firenze Letizia Perini (Sport, Politiche giovanili) e la capogruppo di FdI in consiglio comunale a Pistoia Francesca Capecchi
     con Chiara Brilli