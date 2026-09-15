    Genitori si cresce, la quotidianità alla prova della gestione familiare. L’inizio della scuola

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    Genitori si cresce, la quotidianità alla prova della gestione familiare. L'inizio della scuola
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    Su Controradio in questa stagione informativa faremo un  percorso  in compagnia di esponenti politici/che locali nel loro ruolo non pubblico o istituzionale ma genitoriale: esperienze, difficoltà, testimonianze e anche spunti per politiche a sostegno del welfare, della parità ed a misura di bambini/e.

    Oggi  in collegamento:  il consigliere regionale (Pd) Andrea Vannucci, il presidente del consiglio comunale di Firenze (PD), Cosimo Guccione, il consigliere comunale (M5) Lorenzo Masi
    Su Controradio e ControradioTv con Chiara Brilli