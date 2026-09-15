www.controradio.it At, sciopero Cobas del Tpl. Le motivazioni Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:27 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="hCdBoB0o8Y"><a href="https://www.controradio.it/podcast/at-sciopero-cobas-del-tpl-le-motivazioni/">At, sciopero Cobas del Tpl. Le motivazioni</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/at-sciopero-cobas-del-tpl-le-motivazioni/embed/#?secret=hCdBoB0o8Y" width="500" height="350" title="“At, sciopero Cobas del Tpl. Le motivazioni” — www.controradio.it" data-secret="hCdBoB0o8Y" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Cobas At con Faisa Cisal ha proclamato per il 15 settembre uno sciopero dei lavoratori di Autolinee toscane, il quinto si spiega nell’ambito della vertenza con l’azienda del trasporto pubblico. “Quando abbiamo contestato la scelta di Cgil, Cisl, Uil e Ugl di ritirare le procedure di raffreddamento sulla base di promesse aziendali – si legge – lo abbiamo fatto per un motivo molto semplice: ritirare le procedure mentre una vertenza è ancora aperta significa deporre le armi prima di aver ottenuto risultato concreti. E oggi, come volevasi dimostrare, le stesse organizzazioni denunciano come ‘atto grave’ la decisione dell’Azienda di procedere unilateralmente sul servizio dal 15 settembre, con tempi di trasferimento, punti di cambio e turni binati non concordati”. “Non è lo sciopero di una sigla – spiegano i Cobas – e non deve diventare una gara tra sindacati. E’ lo sciopero dei lavoratori”.