    Gen Z. Puntata del 20 febbraio 2026
    Gen Z. Puntata del 20 febbraio 2026. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.
    Tema della puntata: Giovani e istituzioni. Intervista alla più giovane vice presidente e assessora della Regione Toscana
    in studio con Chiara Brilli e Andrea Montigiani con Mia Bintou Diop

    Deleghe: cooperazione internazionale, pace, cultura della legalità e partecipazione. Diop si occuperà inoltre di recupero dei beni sottratti alla mafia, Urp, cittadinanza attiva e cooperative di comunità.