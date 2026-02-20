www.controradio.it Speciale Referendum. I Comuni si mobilitano Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:24:20 Share Share Link Embed

Toni accesi durante l’ultimo mese di campagna per il Referendum consultivo sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo prossimi. E’ dovuto intervenire il Presidente della Repubblica e capo del Csm Sergio Mattarella per ricondurre il dialogo nell’alveo del dibattito civile. Mentre sono sempre più numerosi i comuni toscani impegnati nell’organizzare confronti sul tema per informare i cittadini e combattere l’astensionismo. Ne parliamo questa mattina c on il Senatore del Partito democratico e Vicepresidente Commissione Affari Costituzionali, DARIO PARRINI, il Deputato della Lega On. ANDREA BARABOTTI, e il Direttore di Anci Toscana SIMONE GHERI.