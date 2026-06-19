Gen Z. Puntata del 19 giugno 2026.

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Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.
Ultima puntata di stagione. Un bilancio dei temi affrontati, delle prospettive, priorità ed esigenze dei giovani dal punto di vista sociale, lavorativo, culturale.
Ultima puntata di stagione. Un bilancio dei temi affrontati, delle prospettive, priorità ed esigenze dei giovani dal punto di vista sociale, lavorativo, culturale.
in studio con Chiara Brilli, Andrea Montigiani e Chiara Cortese