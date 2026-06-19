    Artigiani cambiati, regole ferme: speciale assemblea di CNA Firenze Metropolitana

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    Artigiani cambiati, regole ferme: speciale assemblea di CNA Firenze Metropolitana
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    «Gli artigiani si sono evoluti, le regole molto meno». Con queste parole il presidente Francesco Amerighi ha aperto l’assemblea annuale di CNA Firenze Metropolitana. Sul tavolo la riforma della legge quadro sull’artigianato, ferma al 1985, e gli effetti che le tensioni geopolitiche internazionali continuano a produrre su imprese, energia e mercati.
    ospiti in studio: 
    il presidente CNA Firenze Metropolitana Francesco Amerighi 
    il direttore generale CNA Lorenzo Cei