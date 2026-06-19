www.controradio.it Artigiani cambiati, regole ferme: speciale assemblea di CNA Firenze Metropolitana Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:20:17 Share Share Link Embed

«Gli artigiani si sono evoluti, le regole molto meno». Con queste parole il presidente Francesco Amerighi ha aperto l’assemblea annuale di CNA Firenze Metropolitana. Sul tavolo la riforma della legge quadro sull’artigianato, ferma al 1985, e gli effetti che le tensioni geopolitiche internazionali continuano a produrre su imprese, energia e mercati.

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