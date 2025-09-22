Gaza: lo sciopero dei bambini. Barchette in Arno

“I bambini di Firenze sono stufi di quanto sta accadendo ai bambini palestinesi! Mentre la Global Sumud Flotilla sta navigando verso il Mediterraneo Orientale, la popolazione di Gaza continua ad affrontare quanto le Nazioni Unite hanno definito “genocidio”. Possiamo scordarci di quanto sta accadendo a quella popolazione? Volendo sì, ma i bambini di Firenze hanno intenzione di ricordarcelo interrompendo il solito tran tran da paese occidentale. E allora è SCIOPERO! Lunedì 22 settembre non si va a scuola ma ci si incontra davanti al Circolo Arci San Niccolò in via di S. Niccolò, 33r alle ore 9:00. Si portano fogli di carta bianca o di giornale e pennarelli dei colori dell’anguria. L’intento è costruire una flotta di barchette di carta con messaggi per i bambini palestinesi e andare fino a Ponte alle Grazie per affidarle all’Arno, così che viaggino sul fiume fino al mare. Vogliono riempirle di cose da mangiare, giocattoli e intere case nuove di zecca: noi famiglie ci faremo insegnare come si fa”.

Iniziativa promossa dalla Casa del Popolo di San Niccolò con l’ass. Festina Lente.