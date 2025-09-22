Camminata per la pace. Lo speciale

Una camminata lunga 15 chilometri partita alle 21.30 di ieri sera dalla Comunità di Base delle Piagge e arrivata all’alba di questa mattina a all’Abbazia di San Miniato al Monte. Un silenzio scandito da passi, insieme, per dare un messaggio unico e condiviso di pace.
Fra le realtà promotrici Arcidiocesi di Firenze, Caritas diocesana, Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, Comunità di base delle Piagge, Comunità Ebraica, Comunità Islamica, Fondazione Ernesto Balducci, Monaci della Basilica di San Miniato al Monte, Scuola Fiorentina per l’Alta Formazione al Dialogo Interreligioso e Interculturale (FSD).
Nell’audio le interviste raccolte da Andrea Montigiani dell’Arcivescovo di Firenze Gambelli, dell’Imam Izzedin Elzir, il Rabbino capo Piperno, Don Santoro e Padre Bernardo Gianni.