“Voglio dire grazie di cuore a tutti gli operatori, a tutti i volontari che quotidianamente, notte e giorno, lavorano sul nostro territorio. Oggi questo è diventato sempre più centrale, sempre più urgente, perché i cambiamenti climatici portano sempre di più a avere una centralità del personale che lavora in questo settore”. Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margine della festa della Protezione civile in corso oggi in piazza della Signoria.
“Sono tantissime le associazioni e fanno un lavoro straordinario. Questo ci riporta indietro nel tempo, ci riporta all’anniversario dei 60 anni dell’alluvione – ha ricordato – momento in cui tantissimi volontari che provenivano da tutte le parti del mondo si sono impegnati perché Firenze, perché è la città dei fiorentini, ma è la città del mondo intero. E io sono felice che in questo anniversario – ha concluso – il presidente della Repubblica abbia confermato la sua presenza nella nostra città”.
Funaro ‘con cambiamenti climatici, ruolo Protezione civile sempre più centrale’
“Voglio dire grazie di cuore a tutti gli operatori, a tutti i volontari che quotidianamente, notte e giorno, lavorano sul nostro territorio. Oggi questo è diventato sempre più centrale, sempre più urgente, perché i cambiamenti climatici portano sempre di più a avere una centralità del personale che lavora in questo settore”. Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margine della festa della Protezione civile in corso oggi in piazza della Signoria.