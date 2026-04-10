www.controradio.it "Four Season si mangia un isolato" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:12 Share Share Link Embed

Presidio organizzato da Salviamo Firenze per Viverci in via Capponi per porre l’attenzione sull’allargamento dell’hotel extra lusso di proprietà della famiglia reale del Qatar

“Cosa stanno facendo?? Ovviamente un’estensione dell’albergo con piscina sul tetto. Ovviamente” denunciano i manifestanti. ” Come la fanno? -aggiungono- AUTO-definendo i lavori ( imponenti) come edilizia leggera e con una semplice SCIA”

“Il FOUR SEASON si sta mangiando un isolato, allargandosi su Borgo Pinti, viale Matteotti, Piazza Donatello, via Giusti. E’ legale? Non tanto, non tanto

SILVIA CARDINI, IN-cubo Four. Season