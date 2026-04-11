Alter II, l’arte come ‘membrana’ tra realtà e digitale

Dieci gli artisti protagonisti della seconda edizione di Alter, il progetto culturale e creativo tra arte visiva, musica e sperimentazione performativa attraverso eventi in cui opere di artistə emergenti dialogano con sound set e allestimenti immersivi. Fino al 17 aprile dalle 16 alle 20, al LABirinto di Firenze, nuovo centro culturale per l’arte urbana e le arti visive contemporanee, in via della Chiesa 23.

Il tema scelto è “Membrana”, intesa come superficie di passaggio tra corpo e ambiente, tra esperienza fisica e dimensione digitale.

Il progetto è curato da Giovanni Casini e Irene Fanti (intervista)

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