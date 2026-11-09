Fotografie e collage per la personale di Joanna Piotrowska a Firenze

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Si intitola ‘Burrowed’ la mostra personale di Joanna Piotrowska ospitata fino al 24 gennaio nel Project space di Palazzo Strozzi a Firenze. Attraverso la fotografia e il collage, le opere di Piotrowska abitano uno spazio di irrisolta intensità psicologica, in cui ogni immagine sembra trovarsi sulla soglia di un evento, sospesa in una condizione di potenzialità. Curato da Leonardo Bigazzi, il progetto espositivo riunisce un nucleo di opere che esplorano le tensioni tra intimità e controllo, vulnerabilità e resistenza.
Leonardo Bigazzi e il dir. di Palazzo Strozzi, Arturo Galansino