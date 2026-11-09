www.controradio.it Fotografie e collage per la personale di Joanna Piotrowska a Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:07 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="RTsMIzyUDN"><a href="https://www.controradio.it/podcast/fotografie-e-collage-per-la-personale-di-joanna-piotrowska/">Fotografie e collage per la personale di Joanna Piotrowska a Firenze</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/fotografie-e-collage-per-la-personale-di-joanna-piotrowska/embed/#?secret=RTsMIzyUDN" width="500" height="350" title="“Fotografie e collage per la personale di Joanna Piotrowska a Firenze” — www.controradio.it" data-secret="RTsMIzyUDN" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Si intitola ‘Burrowed’ la mostra personale di Joanna Piotrowska ospitata fino al 24 gennaio nel Project space di Palazzo Strozzi a Firenze. Attraverso la fotografia e il collage, le opere di Piotrowska abitano uno spazio di irrisolta intensità psicologica, in cui ogni immagine sembra trovarsi sulla soglia di un evento, sospesa in una condizione di potenzialità. Curato da Leonardo Bigazzi, il progetto espositivo riunisce un nucleo di opere che esplorano le tensioni tra intimità e controllo, vulnerabilità e resistenza.