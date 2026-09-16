Focus: PANE E MISSILI Le mire di Leonardo sulla ex Beko di Siena: conversione ‘bellica’ in cambio di lavoro?

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“La reindustrializzazione dei nostri territori e l’innalzamento del nostro tasso industriale richiedono visione strategica e progetti concreti. In questa prospettiva la nascita del distretto dell’aerospazio in Toscana rappresenta una opportunità straordinaria non rinviabile”. Lo afferma in una nota il presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa Lapo Baroncelli alla luce del dibattito aperto dopo le dichiarazioni del presidente di Leonardo Francesco Macrì.
Ne abbiamo parlato con il Prof. TOMASO MONTANARI, rettore Università stranieri di Siena, e con DANIELA MINIERO, segretaria Fiom Siena