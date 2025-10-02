www.controradio.it Flottilla: la (meravigliosa)risposta di Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:32 Share Share Link Embed

Ieri abbiamo assistito a qualcosa di abbastanza inedito anche per una città non avara di mobilitazioni come Firenze. Alle 9.30 quello che era stato convocato come un presidio in Piazza Santissima Annunziata, contava già 300 presenze. In poco più di mezz’ora la piazza era già piena e la partenza del corteo è stata una conseguenza naturale. Prima duemila poi tre/quattro e alla fine forse fino a cinquemila persone hanno attraversato il centro di Firenze, occupato i viali da Piazza della Lbertà alla Fortezza per poi ritornare in piazza Santissima Annunziata, tra gli applausi e i clacson degli automobilisti in coda. Anche questo fatto iedito sia pure in orario nottirmo.

Tantissime le bandiere della Palestina e gli slogan contro il genocidio. Tantissimi i giovani in un corteo che aveva un decisa impronta intergenerazionale ma con una larghissima maggioranza di studenti medi universitari o comunque di persone under 40 diciamo . E anche questo se vogliamo è un fatto inedito. Grande partecipazione dunque, per una risposta spontanea immediata sentita di una Direnze democratica che ieri notte è tornata ad occupare lo spazio urbano. in attesa di domani