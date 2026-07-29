www.controradio.it Firenze, TARI: il Consiglio comunale approva il piano ATO, bollette più care del 4,84% Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:16 Share Share Link Embed

Più costi per cittadini e imprese, ma anche nuovi investimenti e l’obiettivo di rendere il sistema di raccolta più efficiente. Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato la delibera che recepisce il piano economico-finanziario di ATO Toscana Centro per il biennio 2026-2027, documento che prevede un aumento della Tari del 4,84 per cento già dal prossimo anno. Una decisione che divide maggioranza e opposizioni.