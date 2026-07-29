    Goletta Verde: in Toscana il 50% dei campioni è risultato oltre i limiti di legge

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    Goletta Verde: in Toscana il 50% dei campioni è risultato oltre i limiti di legge
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    Dei 20 punti monitorati nella costa toscana  dalla Goletta Verde di legambiente, 10,    quasi tutti alle  foci dei fiumi,   sono risultati oltre i limiti di legge  a causa delle concentrazioni microbiologiche elevate di Escherichia coli e di Enterococchi intestinali.

    Questi, in sintesi, i dati presentati oggi sul  monitoraggio della costa della Toscana quest’anno si è svolto nei giorni 6, 7 e 8 del mese di luglio.
    Entrando nello specifico dei punti campionati il 20% è risultato inquinato, mentre il 30% è risultato fortemente inquinato, secondo il giudizio di Goletta Verde.
    Il monitoraggio ha riguardato il 25% dei punti a mare (5) e il 75% dei punti prelevati in situazioni critiche di scarico, foci di fiumi (15), per un totale di 20 punti.
    Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana,  intervistato da Domenico Guarino