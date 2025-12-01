www.controradio.it Firenze, stretta ai dehors, arriva il regolamento per l'area Unesco Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Key box, Risciò, e ora i Debors. È evidente l’ impegno della giunta comunale nel senso di garantire, in area UNESCO, decoro urbano alla sicurezza e alla legalità, ma anche armonizzazione con il contesto fiorentino, equilibrio tra residenza e attività economiche, tutela dello spazio pubblico. Sono questi i principi guida alla base del Regolamento per i dehors in città approvato dalla Giunta Comunale, che adesso passerà alla discussione e al voto del Consiglio Comunale. Un provvedimento “severo ma necessario”, ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico, Jacopo Vicini.