Accorpamenti scolastici: breve storia triste di un epilogo inaccettabile

In ordine di tempo l’ultima è stata la lettera aperta delle Rsu delle scuole toscane coinvolte nel dimensionamenti scolastico, rivolta al Presidente della Regione Giani e all’assessora Nardini. Ma da dove viene il piano nazionale pervicacemente portato avanti dal Ministero e con quali effetti negativi su offerta formativa e personale coinvolto? A che punto è l’iter del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il decreto ministeriale, sostenuto dal ricorso ad adiuvandum della Flc Cgil?