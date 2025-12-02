Accorpamenti scolastici: breve storia triste di un epilogo inaccettabile

/
In ordine di tempo l’ultima è stata la lettera aperta delle Rsu delle scuole toscane coinvolte nel dimensionamenti scolastico, rivolta al Presidente della Regione Giani e all’assessora Nardini. Ma da dove viene il piano nazionale pervicacemente portato avanti dal Ministero e con quali effetti negativi su offerta formativa e personale coinvolto? A che punto è l’iter del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il decreto ministeriale, sostenuto dal ricorso ad adiuvandum della Flc Cgil?
In studio l’avvocata Isetta Barsanti Mauceri, legale della FLC Cgil sia nazionale che Toscana