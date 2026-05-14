www.controradio.it Firenze: "riprendere la proposta del vigile di quartiere" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

E’ quanto chiedono i gruppi di opposizione in consiglio comunale M5S, SPC, FD. La proposta è quella di rimettere mano alla sperimentazione nel periodo 2017-2019 che, dicono, ha funzionato.”

Questo modello può essere proposto nuovamente, suddividendolo in rioni, facendo in modo che una presenza costante possa determinare comportamenti virtuosi, inducendo comportamenti adeguati, per esempio sulla sosta. Quello che ha proposto la Sindaca con la Giunta sono prestazioni occasionali, o operazioni pilotate”. Dice Massimo Lensi – che in passato si è occupato del progetto del vigile di quartiere. Sentiamo