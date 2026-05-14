www.controradio.it "Con la pioggia dentro" - L'intervista al regista Matteo Berruto Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:21 Share Share Link Embed

Il ritratto ruvido, elettrico e intimamente anarchico di Giorgio Canali, in un documentario che racconta il prezzo dell’integrità e la bellezza del disordine quando si sceglie di vivere una vita intera senza mai scendere a compromessi.

LUNEDì 18 MAGGIO, ORE 21.00 al Cinema La Compagnia proiezione alla presenza del regista Matteo Berruto e del protagonista Giorgio Canali. Modera Pierfrancesco Bigazzi (Sentiero Film Factory, Materiali Sonori Cinema)